"Потрясающая и захватывающая игра". Голодец - о матче ЦСКА - СКА

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что пятый матч финальной серии Западной конференции КХЛ между ЦСКА и СКА (3:0) получился захватывающим. Она присутствовала на этой встрече.

- Хороший матч на хорошем стадионе, замечательная публика, очень много семей с детьми, это было зрелищно, - приводит ТАСС слова Голодец. - Сегодня выиграл ЦСКА, но скажем честно, что в первой части игры СКА смотрелся сильно, а потом ЦСКА был посильнее. Наверное, доля везения. Потрясающая игра, захватывающая, но впереди игра в Санкт-Петербурге.

Счет в серии составляет 3-2 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 7 апреля в Санкт-Петербурге.

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