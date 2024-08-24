Потайчук выступил за возвращение кириллицы на джерси хоккеистов
Экс-тренер СКА и «Спартака» Андрей Потайчук рассказал, стоит ли в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) прописывать фамилии игроков на свитере кириллицей.
Во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) решили отказаться от нанесения на форму фамилий на латинице с предстоящем сезоне.
«Я приветствую такое изменение в ВХЛ. Испокон веков, со времен советского хоккея, когда мы обыгрывали весь мир у нас была кириллица. Я только за возвращение кириллицы на джерси. В КХЛ, конечно, есть легионеры, и там все это сложнее изменить. Думаю, руководство лиги сами решат, как лучше поступить. Но я приветствую такое изменения, как случилось в ВХЛ», — цитирует Потайчука Legalbet.
Регулярный чемпионат КХЛ-2024/25 стартует 3 сентября игрой между «Металлургом» и ярославским «Локомотивом».
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Металлург Мг – Локомотив
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