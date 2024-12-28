Потайчук объяснил подписание Бурмистрова в «Динамо»
Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Потайчук прокомментировал подписание московским «Динамо» 33-летнего нападающего Александра Бурмистрова.
«У него достаточно опыта, плюс он центральный нападающий. Предположу, что в московском «Динамо» есть проблема с центром. Мне кажется, это главная причина, другой я просто не вижу.
Хотят подстраховаться, чтобы иметь такого хоккеиста с опытом игры в плей-офф, финалах. С другой стороны, без игровой практики тяжело даже опытному спортсмену. Думаю, ему тяжеловато будет, но здесь тренеры бело-голубых понимали, кого берут и как его подвести к играм», — сказал Потайчук Legalbet.ru
Форвард Бурмистров стал игроком «Динамо», перейдя в клуб как неограниченно свободный агент.
В текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ он еще не участвовал в матчах. В сезоне -2023/24 нападающий сыграл 50 матчей за «Спартак» и набрал 18 (2+16) очков.
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