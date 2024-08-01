Потайчук объяснил, почему Санкт-Петербургу не нужна вторая команда в КХЛ

Бывший тренер СКА Андрей Потайчук считает, что появление второй команды из Петербурга в КХЛ не скажется положительно на городе и лиге.

«Не думаю, что появление второй команды из Петербурга положительно и эффективно сказалось бы на КХЛ и городе. Люди очень любят СКА, любят и понимают хоккей. Когда мы работали с Милошем Ржигой в армейском клубе, всегда были полные трибуны, болельщики приходили с детьми, и на арене царил настоящий праздник. Было невозможно найти билет на матч. Думаю, и сейчас там ничего не поменялось. Есть футбол — «Зенит», есть хоккей — СКА. Это главные спортивные ассоциации с Петербургом. Две команды, которые обожают там», — цитирцет Потайчука Legalbet.

Чешский специалист Милош Ржига и Потайчук работали в СКА в 2011-2013 годах и дошли до полуфинала плей-офф КХЛ.