Нападающий Алексей Потапов подписал двухлетнее соглашение с "Авангардом", сообщает пресс-служба омского клуба.

– Финал Кубка Гагарина показал, в каком направлении необходимо расти нашей команде, – заявил официальному сайту клуба президент "Авангарда" Максим Сушинский. – Мы искали габаритных форвардов с хорошим катанием, умеющих показывать энергичный, скоростной хоккей, выигрывать борьбу и продавливать оборону соперника. Алексей Потапов долгое время был капитаном "Торпедо", это мастеровитый игрок с характером, он хочет только побеждать и пользуется уважением среди хоккеистов.

В прошедшем сезоне КХЛ 30-летний Потапов провел 53 матча за "Ак Барс" и набрал 19 (9+10) очков при показателе полезности "+21".