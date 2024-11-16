Потапов считает, что «Трактор» способен остановить «Локомотив» в плей-офф КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов предположил, какая команда способна остановить «Локомотив» в плей-офф КХЛ.

«В том году я говорил, что «Локомотив» никого не заметит, но неожиданно откуда-то появился «Металлург». 4-0 в серии — это не просто везение. Магнитогорск полностью разобрал и переехал «Локомотив», хотя матчи были плотные. Но в любом случае до плей-офф мы можем говорить, что Ярославль — это явный претендент на Кубок. Хотя, конечно, каждый в КХЛ хочет выиграть. И мне кажется, что как раз «Трактор» может стать той командой, которая способна остановить «Локомотив» в плей-офф», — приводит «РБ Спорт» слова Потапова.

После 29 сыгранных матчей в нынешнем сезоне FONBET Чемпионата КХЛ «Локомотив» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 50 очков.