Потапов: «Травма Исаева — ужаснейшее стечение обстоятельств»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов прокомментировал травму вратаря «Локомотива» Даниила Исаева.
— Это ужаснейшее стечение обстоятельств. Неожиданно для меня то, что появились дыры при игре в меньшинстве у «Локомотива». Этим воспользовался Голдобин, отдал отличную передачу на Рубцова. Тот сначала не забил первым касанием, забил вторым, и игрок ярославцев, такое ощущение, толкнул Рубцова на Исаева. Вратарь «Локомотива» стал заложником этой ситуации. Колено осталось в согнутом состоянии, и игрок соперника на него упал. Игорь Никитин сказал, что надо понять, насколько травма серьезная.
Сейчас основным будет Мельничук, и вроде бы он постепенно выходит на свой уровень, его аккуратно подпускали к играм. Справится ли он с той нагрузкой, которая выпадала на Исаева, или нет? Надеюсь, что да. Парню пришлось очень много терпеть, прежде чем стать вторым вратарем. Мельничук неплохо выглядит, но я думаю, что все будут ждать возвращения Исаева как можно скорее», — приводит слова Потапова «РБ Спорт».
25-летний россиянин получил повреждение в начале третьего периода матча против «Спартака» (5:4).
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