Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 04:13

Потапов: «Травма Исаева — ужаснейшее стечение обстоятельств»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов прокомментировал травму вратаря «Локомотива» Даниила Исаева.

— Это ужаснейшее стечение обстоятельств. Неожиданно для меня то, что появились дыры при игре в меньшинстве у «Локомотива». Этим воспользовался Голдобин, отдал отличную передачу на Рубцова. Тот сначала не забил первым касанием, забил вторым, и игрок ярославцев, такое ощущение, толкнул Рубцова на Исаева. Вратарь «Локомотива» стал заложником этой ситуации. Колено осталось в согнутом состоянии, и игрок соперника на него упал. Игорь Никитин сказал, что надо понять, насколько травма серьезная.

Сейчас основным будет Мельничук, и вроде бы он постепенно выходит на свой уровень, его аккуратно подпускали к играм. Справится ли он с той нагрузкой, которая выпадала на Исаева, или нет? Надеюсь, что да. Парню пришлось очень много терпеть, прежде чем стать вторым вратарем. Мельничук неплохо выглядит, но я думаю, что все будут ждать возвращения Исаева как можно скорее», — приводит слова Потапова «РБ Спорт».

&laquo;Локомотив&raquo; дома одержал победу над &laquo;Спартаком&raquo; (5:4) в&nbsp;матче КХЛ 10&nbsp;января. Матч-огонь в Ярославле. «Локомотив» громил «Спартак», потерял основного вратаря и чуть не проиграл

25-летний россиянин получил повреждение в начале третьего периода матча против «Спартака» (5:4).

Источник: РБ Спорт
Алексей Потапов
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Читайте также
Проректор Щукинского института Андрей Беликов умер на 41-м году жизни
Якутский ефрейтор поделился эмоциями после присвоения ему звания Героя России
Эксперт рассказала о причинах произошедшего в Сочи землетрясения
Гусев прибил СКА. Что произошло в КХЛ 11 января
Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года
ИИ рассчитал шансы Даниила Медведева на выход в финал Australian Open-2025
Популярное видео
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Барабанов — о победе над «Барысом»: «Подстраивались под соперника, но проспали два периода»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 45 35 10 72
2 Динамо М 44 27 17 57
3 Спартак 42 26 16 57
4 ЦСКА 43 25 18 57
5 Динамо Мн 44 25 19 55
6 СКА 43 25 18 54
7 Северсталь 43 26 17 53
8 Торпедо 43 19 24 46
9 Куньлунь РС 43 19 24 42
10 Витязь 42 16 26 37
11 Сочи 42 13 29 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 45 27 18 59
2 Сал. Юлаев 42 28 14 58
3 Ак Барс 42 27 15 56
4 Металлург Мг 44 27 17 56
5 Автомобилист 42 23 19 52
6 Авангард 42 21 21 45
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 42 18 24 40
9 Лада 41 17 24 39
10 Нефтехимик 43 14 29 39
11 Барыс 47 10 37 25
12 Амур 44 9 35 23
Результаты / календарь
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
12.01 14:00
Авангард – Сал. Юлаев
 - : -
12.01 15:00
Автомобилист – Динамо Мн
 - : -
12.01 16:00
Лада – Куньлунь РС
 - : -
12.01 17:00
Витязь – Северсталь
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости