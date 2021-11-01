Нападающий «Трактора» Алексей Потапов, выступавший в прошлом сезоне за «Авангард», рассказал о решении сравнить систему Боба Хартли с ГУЛАГом.

— Реакция болельщиков на ваши слова про ГУЛАГ у Хартли поразила?

— Мои оправдания никому не нужны. Да и сам не собираюсь оправдываться. То, что я хотел сказать и донести, адекватные люди восприняли правильно. А всем тем, кому скучно живется и кто решил написать мне огромное количество комментариев, хочу сказать спасибо. Сначала я напрягся и ждал, куда вся эта тема вырулит. Потому что она чуть ли не до правозащитников дошла. Подумал, здорово, что после эфира в студии «Трактора» можно попасть на передачу к Соловьеву.

В «Авангарде» при Хартли нет ребят, которые бы не пахали. Если он видит, что человек в команде не работает, то он меняет клуб. Боб не смотрит ни на уровень профессионализма, ни на количество заброшенных шайб. Он смотрит, как человек себя ведет в работе. Если ему не нравится качество твоей работы, то ты сразу же покидаешь команду. Пока был в «Авангарде», то старался попадать в состав только за счет работоспособности. У нашего звена не было ничего, кроме нее. Нам, по большому счету, не нужна была шайба — мы должны были забирать ее и не давать играть лидерам соперника. Поэтому забавно, что люди писали про меня такие вещи.

— Как пришла в голову мысль обыграть ситуацию постом, где вы задумчиво читаете Солженицына?

— Ну как еще можно было обыграть эту ситуацию? Специально пошел и купил «Архипелаг ГУЛАГ». Это величайшая книга, которая полностью основана на реальных событиях российской истории. К сожалению, в школьные времена ее не прочитал. Но надеюсь, что сейчас доберусь и прочитаю. Она очень толстая, но наверняка очень интересная. Иногда нужно и расслабляться. Поэтому если вам скучно, то подписывайтесь на мой аккаунт в Instagram. Оставляйте комментарии, которые я не факт, что прочитаю.