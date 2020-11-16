Нападающий «Авангарда» Алексей Потапов прокомментировал поражение от «Амура» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Оценка игры? Двойка! Если смотрели вы первый период, то в первом большинстве шайба рядышком летала, но не удалось забить. Чисто невезение; потом немного сумбурно стали действовать, хотели сравнять счёт. Может быть, это как-то повлияло. На раннее начало матча никто не обращал внимания, все должны были выйти с первого периода играть», — цитирует Потапова официальный сайт лиги.

После этой победы «Амур» остался на десятом месте на «Востоке» с 22 очками, у «Авангарда» — 34 очка и второе место в таблице.