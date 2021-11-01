Потапов: «Боялся, что в «Авангарде» Ковальчук может приехать и начать устанавливать свои правила»

Нападающий «Трактора» Алексей Потапов, выступавший в прошлом сезоне за «Авангард», рассказал о влиянии Ильи Ковальчука на омскую команду.

— По ходу прошлого сезона говорили, что в «Авангарде» не самая здоровая атмосфера в раздевалке. Насколько соответствует правде тезис, что Ковальчук приехал и склеил коллектив?

— Разделю вопрос на две части. У нас не было отравленной атмосферы, что касается отношений ребят друг с другом. И на льду, и за пределами у нас была классная команда с общими интересами. Да, с тем же Серегой Толчинским я где-то возился, как с ребенком. Потому что у меня, и у него существовали определенные загоны — мы в какой-то момент столкнулись, как два барана. Но в итоге мы здорово с ним общались. Сейчас он тоже выиграл второй Кубок Гагарина и не звонит. Знаю, что у него сейчас травма. Поэтому хотелось бы пожелать ему здоровья. Он классный парень.

У нас на протяжении всего сезона была хорошая атмосфера. Просто ближе к весне чувствовалось, что у «Авангарда» очень энергозатратный хоккей, и к плей-офф этот заряд начал гаснуть. И именно в этот момент клуб подписал Илью Валерьевича Ковальчука. Честно говоря, настороженно относился к этому подписанию, так как вообще не знал, что это за человек. Понятно, что все говорили про него только хорошее. Хотя, что можно сказать плохого про человека с такой фамилией?

Тем не менее я боялся, что он может приехать и начать устанавливать свои правила и порядки в тот момент, когда у нас уже сложились свои устои. Боялся, что он может их порушить. Но каким же я тогда был недальновидным... Потому что он не только не стал устанавливать свои правила, а полностью адаптировался ко всем требованиям, которые все стали более ответственно соблюдать после его приезда. Илья Валерьевич вместе с Лехой Емелиным реально повел нас вперед.

Это необычный человек. Это человек, которого поцеловал Боженька. От него исходит совершенно другая энергетика. Классно, что он тогда приехал в «Авангард». Невероятный мужик! Меня просто поразило, как Ковальчук относится к тренировкам. Каждый бросок для него как последний. Он просил, чтобы все старались и вкладывались в каждый бросок. Потому что в игре может быть максимум 1-2 момента, и их нужно использовать. Не думаю, что кто-то может сказать про него что-то компрометирующее. Для меня было огромной честью играть с ним. Такие столпы как Илья Ковальчук, Саша Свитов, Андрей Марков, Данис Зарипов — это какие-то яркие вспышки в моей карьере. Благодарен судьбе и Господу, что удалось поиграть с такими ребятами.

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