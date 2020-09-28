Поступок дня: нападающий «Автомобилиста» подъехал к арбитру и признался, что соперник на нем не нарушал правила

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев во время матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» признался арбитру, что соперник на нем не нарушал правила, он сам наступил на шайбу и упал. Арбитр поверил форварду и отметил малый штраф.

Инцидент случился в конце второго периода, когда у клуба из Екатеринбурга и так было большинство «5 на 4». Главными арбитрами встречи работают Антон Лаврентьев и Виктор Спирин.