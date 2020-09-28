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Поступок дня: нападающий «Автомобилиста» подъехал к арбитру и признался, что соперник на нем не нарушал правила

17:36
Анатолий Голышев. Фото photo.khl.ru
Анатолий Голышев. Фото photo.khl.ru
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Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев во время матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» признался арбитру, что соперник на нем не нарушал правила, он сам наступил на шайбу и упал. Арбитр поверил форварду и отметил малый штраф.

Инцидент случился в конце второго периода, когда у клуба из Екатеринбурга и так было большинство «5 на 4». Главными арбитрами встречи работают Антон Лаврентьев и Виктор Спирин.

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