Последняя жертва трагедии с «Локомотивом». Александру Галимову могло исполниться 35 лет

2 мая 1985 года в Ярославле родился Александр Галимов. Сегодня хоккеисту могло исполниться 35 лет.

Галимов с пяти лет пошел в хоккейную школу «Локомотива» и всю жизнь отдал родной команде. В юношеской команде становился чемпионом России в 2000, 2001 и 2002 годах. С 2002 года играл за вторую команду железнодорожников, которая выступала в первой лиге.

Выступал за молодежную сборную России, в 2005 году стал серебряным призером чемпионата мира, который проходил в США. За национальную сборную страны дебютировал в 2009 году на этапе Евротура Кубок «Карьялы». Всего за главную сборную провел девять матчей, в которых набрал три очка.

7 сентября 2011 года Александр Галимов попал в авиакатастрофу, когда в Ярославле при взлете разбился самолет Як-42, на котором основной состав клуба «Локомотив» вылетел на игру КХЛ в Минск. Он оказался единственным выжившим в авиакатастрофе хоккеистом, при этом он самостоятельно выбрался из самолета, и был доставлен в одну из больниц Ярославля в очень тяжелом состоянии с травмами и ожогами 90 процентов тела, ожогом дыхательных путей, ушибом левого легкого и подозрением на ушиб почки.

8 сентября 2011 года Александр Галимов в мобильном медицинском модуле доставлен на самолете МЧС из Ярославля в Москву, в НИИ им. Вишневского, где был погружен в медикаментозный сон, чтобы бороться с ожоговым и болевым шоком.

Врачи боролись за его жизнь, однако утром 12 сентября состояние хоккеиста стало ухудшаться и в 9.30 Александр Галимов, не приходя в сознание, скончался.