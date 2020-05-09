«После сезона сравним наши показатели». Участник самого громкого обмена в КХЛ рассказал о своем отношении к нему

Бывший лидер «Спартака» Александр Хохлачев, обменянный в «Авангард» на Сергея Широкова, прокомментировал трансфер двух клубов.

— Уже после возвращения вас обменяли в «Спартак» на Ярослава Дыбленко. Теперь за вас отдали Сергея Широкова. Как думаете, курс растет или снижается?

— Ха, какие-то выводы все равно можно сделать только после сезона, чтобы сравнить наши показатели с Сергеем. Сейчас вряд ли можно оценивать. Я надеюсь, что оба клуба выиграют от сделки. (Алексей Шевченко)

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