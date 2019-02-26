"Пошли невынужденные удаления, которые соперник использовал". Тертышный - об игре с "Автомобилистом"

Исполняющий обязанности главного тренера "Трактора" Алексай Тертышный после поражения в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ против "Автомобилиста" (0:3) заявил, что соперник воспользовался удалениями в составе клуба из Челябинска.

- Неплохо начали первый период. Потом пошли невынужденные удаления, которые соперник использовал, - приводит слова Тертышного официальный сайт "Трактора". - Был большой отрыв в два гола, надо было отыгрывать. Во втором периоде имели хорошие моменты, но у "Автомобилиста" здорово сыграл вратарь. Сейчас разберем игру и будем готовиться ко второй встрече.



Игра в большинстве? Если против нас играет хороший вратарь, то нужно больше действовать на "пятачке", закрывать его и побольше бросать. Мы об этом ребятам говорим, есть моменты хорошие, но где-то что-то не получается. Здесь ничего страшного нет, будем работать над этим компонентом и улучшать его.

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