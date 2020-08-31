Попугаев подписал с «Динамо» контракт
17:31
Форвард Никита Попугаев подписал полноценный контракт с московским «Динамо», сообщает сайт клуба.
21-летний нападающий прошлый сезон провел за океаном в команде «Адирондак Тандер». Нынешним летом Никита Попугаев подписал пробное соглашение, которое истекло 28 августа.
Совместным решением руководства и тренерского штаба игроку был предложен двусторонний контракт сроком на один сезон.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/117853-nikita_popugaev_ostaetsya_v____dinamo__