Попугаев подписал с «Динамо» контракт

Форвард Никита Попугаев подписал полноценный контракт с московским «Динамо», сообщает сайт клуба.

21-летний нападающий прошлый сезон провел за океаном в команде «Адирондак Тандер». Нынешним летом Никита Попугаев подписал пробное соглашение, которое истекло 28 августа.

Совместным решением руководства и тренерского штаба игроку был предложен двусторонний контракт сроком на один сезон.