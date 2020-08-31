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Попугаев подписал с «Динамо» контракт

17:31
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Форвард Никита Попугаев подписал полноценный контракт с московским «Динамо», сообщает сайт клуба.

21-летний нападающий прошлый сезон провел за океаном в команде «Адирондак Тандер». Нынешним летом Никита Попугаев подписал пробное соглашение, которое истекло 28 августа.

Совместным решением руководства и тренерского штаба игроку был предложен двусторонний контракт сроком на один сезон.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/117853-nikita_popugaev_ostaetsya_v____dinamo__

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