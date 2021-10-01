Попугаев сжег форму после завершения карьеры
14:11
Экс-форвард «Нефтехимика» Никита Попугаев опубликовал новый пост в Instagram.
22-летний россиянин выложил видео, на котором сжигает свою игровую форму.
«Всем спасибо! Хорошего сезона», — написал Попугаев.
27 сентября Попугаев объявил о завершении карьеры. Форвард успел поиграть за ЦСКА, «Амур», московское «Динамо» и «Нефтехимик». Всего на его счету в КХЛ 78 матчей, в которых он набрал 9 (3+6) баллов.
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