Попугаев сжег форму после завершения карьеры

Экс-форвард «Нефтехимика» Никита Попугаев опубликовал новый пост в Instagram.

22-летний россиянин выложил видео, на котором сжигает свою игровую форму.

«Всем спасибо! Хорошего сезона», — написал Попугаев.

27 сентября Попугаев объявил о завершении карьеры. Форвард успел поиграть за ЦСКА, «Амур», московское «Динамо» и «Нефтехимик». Всего на его счету в КХЛ 78 матчей, в которых он набрал 9 (3+6) баллов.