Попов прокомментировал победу «Трактора» над «Ак Барсом»

Нападающий «Трактора» Егор Попов прокомментировал победу над «Ак Барсом» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги.

«Хороший матч с хорошим соперником. Игра уровня плей-офф: единоборства, стычки, много опасных моментов. Я думаю, что болельщикам понравилось. Спасибо им, что поддержали нас, всех с победой. Удивляет ли такая терпеливая, от обороны игра «Ак Барса»? Они всегда так играют. Во многих матчах это дает свои плоды, поэтому они от нее не отходят. Мы сегодня показали, что можем играть против такой обороны и навязывать свою игру. Мы должны находить пути к воротам даже против такой плотной обороны», — приводит слова Попова Metaratings.ru.

«Трактор» набрал 61 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 58 очками — на 7-й строчке «Востока».