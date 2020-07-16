Понтус Оберг: «В КХЛ площадки отличаются по размерам, будет интересно»

Новичок «Трактора» Понтус Оберг объяснил, почему решил продолжить карьеру в КХЛ.

— Некоторые мои друзья из Швеции играли в КХЛ, говорили, что здесь интересно, атакующий хоккей, психология многих игроков заточена на атаку, — цитирует игрока сайт «Трактора». — Я подумал, что такой хоккей подошел бы мне. Также, если не ошибаюсь, в КХЛ площадки отличаются по размерам, будет интересно.

Не скажу, что многое знал о городе, к тому же был в России раз или два. Кажется, в Санкт-Петербурге. Команда в это межсезонье подписала игроков из Швеции, я знаю Томаша Гику, мои друзья знают Лукаша Седлака и отзывались о нем очень хорошо. Думаю, что мы сможем добиться хороших результатов в сезоне.