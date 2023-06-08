Понтус Оберг перейдет в «Барыс»

Как стало известно «СЭ», шведский нападающий Понтус Оберг перейдет в «Барыс».

Ранее швед выступал в КХЛ за «Трактор» в сезоне-2020/21.

В первой части сезона-2022/23 Оберг выступал за чешскую «Младу Болеслав» и набрал 13 (3+10) очков в 26 матчах за команду.

Затем 29-летний хоккеист перешел в швейцарский «Рапперсвиль-Йона», в составе которого набрал 22 (10+12) очков в 22 играх регулярного чемпионата Швейцарии и забросил 1 шайбу в 6 играх плей-офф.