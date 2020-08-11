Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча Кубка Республики Башкортостан против «Салавата Юлаева» (4:3 ОТ).

— Матч складывался непросто, особенно первый период, — приводит слова Гитиятулина официальный сайт КХЛ. — Это летний хоккей, нам много чего хотелось посмотреть, и сегодня мы увидели то, что хотели. Предстоит долгая кропотливая работа. Понравилось желание ребят, самоотдача. С чем связано большое количество удалений? Ребята соскучились по хоккею. На тренировках нет такого ритма, как в игре, поэтому удаления с этим, возможно, и связаны. Тем не менее, повторюсь, очень понравилась самоотдача команды.

— Есть ли уже какая-то информация о повреждениях Понтуса Оберга и Алексея Бывальцева, которые не доиграли матч против «Салавата»?

— Наши доктора сейчас выясняют, завтра утром ситуация будет понятна.