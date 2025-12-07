Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Пономарев устроил драку с Орловым после окончания матча «Авангард» — «Спартак»

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарев и защитник «Спартака» Даниил Орлов подрались после матча FONBET чемпионата КХЛ. Игра в Омске завершилась со счетом 7:5 в пользу хозяев.

После окончания матча Пономарев набросился на Орлова за бросок по воротам Никиты Серебрякова с сиреной.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Василий Пономарев
ХК Авангард
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
Мини-чемпионат Европы для россиян. Чего добьются в Словакии наши фигуристы?
На Юношескую олимпиаду Россия едет с флагом и гимном. Но в заявке всего 13 спортсменов
Цена на Кордобу упала, в топе списка подешевевших футболистов сразу два игрока «Зенита». Самые потерявшие в стоимости игроки РПЛ
Популярное видео
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ЦСКА выиграл у «Салавата Юлаева» в Уфе

«Сибирь» по буллитам победила «Барыс»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 8 6 2 13
2 Нефтехимик 8 5 3 11
3 Ак Барс 8 5 3 11
4 Барыс 7 5 2 10
5 Салават Юлаев 7 4 3 9
6 Автомобилист 7 2 5 6
7 Адмирал 8 2 6 6
8 Авангард 7 3 4 6
9 Амур 7 2 5 5
10 Сибирь 7 2 5 5
11 Трактор 6 2 4 4
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 8 7 1 14
2 Спартак 7 5 2 10
3 Торпедо НН 7 5 2 10
4 ЦСКА 8 5 3 10
5 СКА 6 5 1 10
6 Динамо М 8 4 4 8
7 Динамо Мн 6 2 4 7
8 Шанхай Дрэгонс 5 3 2 6
9 Северсталь 7 2 5 5
10 Лада 8 1 7 5
11 Сочи 6 1 5 2
Результаты / календарь
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
24.09 15:30 Сибирь – Ак Барс - : -
24.09 19:00 Торпедо НН – Сочи - : -
24.09 19:00 Северсталь – Автомобилист - : -
24.09 19:30 Спартак – Авангард - : -
24.09 19:30 Динамо М – Динамо Мн - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости