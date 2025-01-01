Пономарев назвал хоккей самым пьяным видом спорта

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, представители какого вида спорта больше всех выпивали в советское время.

По словам Пономарева экс-тренер хоккейного ЦСКА Анатолий Тарасов однажды отказался проводить тренировку из-за количества нетрезвых игроков.

«Самый пьяный вид спорта — хоккей. По крайней мере, так было в советское время. Очень многие игроки выпивали. Тогда был культ алкоголя. Как сейчас — сказать не могу», — цитирует Пономарева РИА «Новости».

Пономарев выступал за ЦСКА с 1962 по 1969 годы. Также он играл в калининской «Волге». В активе футболиста 25 матчей за сборную СССР.