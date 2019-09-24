Помощники Мактавиша Пелино и Красоткин продолжат работу в «Локомотиве»

Помощники главного тренера «Локомотива» Крэйга Мактавиша Майкл Пелино и Дмитрий Красоткин останутся работать в клубе, сообщает ТАСС.

Ранее «Локомотив» объявил об отставке 61-летнего Мактавиша. Канадский специалист возглавил «Локомотив» 16 мая, подписав контракт сроком на два года. В тренерский штаб Мактавиша входили Пелино, Красоткин, Вячеслав Уваев и тренер вратарей Яакко Валкама. «Локомотив» после восьми игр набрал шесть очков и занимает предпоследнее 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор клуба Александр Ардашев.

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