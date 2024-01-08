Поляков прокомментировал поражение СКА от «Металлурга»

Нападающий СКА Николай Поляков подвел итоги матча против «Металлурга» (1:2 ОТ) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Закономерна ли ничья в основное время? Нет, конечно. Мы давили, создавали много моментов. В этом матче, как и в предыдущем, очень сильно подвела реализация. Не использовали свои голевые моменты. Где-то чуть-чуть не хватало наглости и точности», — приводит слова Полякова «Спорт День За Днем».

«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции КХЛ с 68 очками в 49 матчах. СКА идет на четвертой строчке Запада с 64 очками в 48 играх.