Поляков — о матче сборной «России 25»: «Рад, что у нас получилось выиграть и показать свою игру»
Форвард сборной «России 25» Николай Поляков поделился мнением о матче с Казахстаном (3:0).
В этой встрече нападающий оформил дубль.
«Рад, что у нас получилось выиграть и показать свою игру. Достойный матч, все красавцы. Мы набрали лучших вратарей из КХЛ. Они всегда выручают, когда нужно. В первом периоде нужно было разбегаться. Это была третья игра на четвертый день, мы немного закисли. Потом уже кровь разогнали и пошел темп. Мои голы? Тренерский штаб дал наставление бросать со всех позиций. Шайба приходила ко мне, и я забивал. Завтрашняя игра с белорусами? Они должны что-то поменять, но для нас это неважно. У нас есть своя система, и мы будем по ней играть и готовиться», — приводит «РБ Спорт» слова Полякова.
6 мая российская команда сыграет против сборной Белоруссии. Ранее «Россия 25» уже дважды обыгрывала белорусскую команду (4:0, 6:2).
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3