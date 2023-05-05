Поляков — о матче сборной «России 25»: «Рад, что у нас получилось выиграть и показать свою игру»

Форвард сборной «России 25» Николай Поляков поделился мнением о матче с Казахстаном (3:0).

В этой встрече нападающий оформил дубль.

«Рад, что у нас получилось выиграть и показать свою игру. Достойный матч, все красавцы. Мы набрали лучших вратарей из КХЛ. Они всегда выручают, когда нужно. В первом периоде нужно было разбегаться. Это была третья игра на четвертый день, мы немного закисли. Потом уже кровь разогнали и пошел темп. Мои голы? Тренерский штаб дал наставление бросать со всех позиций. Шайба приходила ко мне, и я забивал. Завтрашняя игра с белорусами? Они должны что-то поменять, но для нас это неважно. У нас есть своя система, и мы будем по ней играть и готовиться», — приводит «РБ Спорт» слова Полякова.

6 мая российская команда сыграет против сборной Белоруссии. Ранее «Россия 25» уже дважды обыгрывала белорусскую команду (4:0, 6:2).