Полунин сравнил темпераменты Радулова и молодого форварда «Локомотива» Сурина

Нападающий «Локомотива» Александр Полунин в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал о вкладе его партнера по команде Александра Радулова в чемпионство.

— Как видится изнутри вклад Радулова в этот успех?

— Все знают Радулова, поэтому ничего нового не скажу. Человек энергии, постоянно заряженный. Было приятно с ним проводить этот сезон. Многому научились у него. Я думаю, в первую очередь его жажде победы. Он внес большой вклад в этот успех. Да, не только Саня был лидером в команде. Все понимали, что всё в наших силах и надо побеждать. Каждый внес что-то свое. Но Саня, конечно, очень многое вложил в команду. Все рядом с ним выросли, все чему-то научились.

— У Егора Сурина довольно дерзкий характер на льду, в раздевалке он такой же?

— Ну, он такой парень. Это, наверное, его фишка. Чем-то похож на Саню Радулова. Не случайно они в одном звене играли. Думаю, у Егора большое будущее. Что-то в нем есть такое от Радулова. Надеюсь, он будет расти с каждым годом как игрок.

В финале плей-офф КХЛ-2024/25 «Локомотив» обыграл «Трактор» со счетом 4-1 в серии. Ярославцы завоевали Кубок Гагарина впервые в истории.

Александр Радулов набрал 16 (7+9) очков в 21 матче плей-офф сезона-2024/25. У Егора Сурина 7 (5+2) очков в 19 играх.