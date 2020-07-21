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Полунин перешел в «Амур», «Локомотив» получил права на Строма

14:24
Александр Полунин. Фото 1yar.tv.
Александр Полунин. Фото 1yar.tv.
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«Амур» и «Локомотив» произвели обмен сообщает официальный Twitter дальневосточного клуба.

Сообщается, что в Хабаровск отправляется Александр Полунин, а железнодорожники получают права на Райана Строма, задрафтованного дальневосточниками в 2011 году.

23-летний Александр Полунин в прошедшем сезоне провел 40 матчей за «Локо» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 10 (4+6) очков, а также сыграл один матч в плей-офф.

27-летний Райан Стром в текущем сезоне выступает за «Рейнджерс». Он провел 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за клуб из «Нью-Йорка» и набрал 59 (18+41) очков.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hcamur/status/1285526274312736769

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