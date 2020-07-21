Полунин перешел в «Амур», «Локомотив» получил права на Строма

«Амур» и «Локомотив» произвели обмен сообщает официальный Twitter дальневосточного клуба.

?"Амур" и «Локомотив» произвели обмен, в результате которого в Хабаровск отправляется Александр Полунин, а железнодорожники получают права на Райана Строума, задрафтованного дальневосточниками в 2011 году.#ХКАмур #ТерриторияТигров pic.twitter.com/w5hNOZjAfj — HC Amur Khabarovsk (@hcamur) July 21, 2020

Сообщается, что в Хабаровск отправляется Александр Полунин, а железнодорожники получают права на Райана Строма, задрафтованного дальневосточниками в 2011 году.

23-летний Александр Полунин в прошедшем сезоне провел 40 матчей за «Локо» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 10 (4+6) очков, а также сыграл один матч в плей-офф.

27-летний Райан Стром в текущем сезоне выступает за «Рейнджерс». Он провел 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за клуб из «Нью-Йорка» и набрал 59 (18+41) очков.