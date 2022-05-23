Полунин и Беляев подписали новые контракты с «Локомотивом»

«Локомотив» заключил новые контракты с двумя игроками, сообщает сайт КХЛ.

Соглашение с ярославским клубом продлили нападающие Александр Полунин и Михаил Беляев. Хоккеисты приняли квалификационные предложения, подписав контракты на два года.

На счету Беляева 5 (3+2) баллов в 27 играх минувшего чемпионата.

Полунин набрал 19 (10+9) очков в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ в прошлом сезоне.