Получивший условный срок за изнасилование Буше не сыграет за «Локомотив» на турнире в Казани

Как стало известно «СЭ», американский нападающий Рид Буше не сыграет за «Локомотив» на турнире в Казани.

28-летний американский хоккеист должен позднее присоединиться к команде.

Ранее стало известно, что Буше приговорен к четырем годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно за изнасилование несовершеннолетней девушки.

Буше выступает за «Локомотив» с 2021 года, перейдя из «Авангарда». В текущем сезоне форвард набрал 27 (12+15) очков в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ.