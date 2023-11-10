Полтапов рассказал о советах Сергея Федорова

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов рассказал, какие советы ему давал главный тренер команды Сергей Федоров. Специалист тренирует команду с лета 2021 года.

«Какие были советы от Сергея Викторовича? Если ты владеешь шайбой, то тебе не придется играть в обороне. У меня хромала игра без шайбы, особенно в своей и средней зоне. Мне все объяснили, надеюсь, сейчас лучше. Еще нужно двигаться и мыслить намного быстрее, потому что хоккей меняется. Нужно быстрее соображать», — цитирует Metaratings.ru Полтапова.

В этом сезоне 20-летний Полтапов набрал 7 (4+3) очков в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ.