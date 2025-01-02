Полтапов рассказал, что еще не думал о покупках на новую зарплату

Форвард ЦСКА Прохор Полтапов рассказал о том, куда собирается потратить зарплату по новому контракту с клубом.

«Хочется купить маме квартиру, а так не знаю. Пока не думал. Пока еще ничего не приходило, смысл думать?», — сказал игрок «ВсеПроСпорт».

21-летний Полтапов — воспитанник ЦСКА. В текущем сезоне он сыграл 39 матчей и набрал 25 (9+16) очков.