Полтапов — о поражении от «Северстали»: «ЦСКА много нейтральных шайб уступил сопернику»
Форвард ЦСКА Прохор Полтапов прокомментировал поражение в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ от «Северстали» (2:4).
«Где-то не хватило упертости, где-то выигранных единоборств, потому что много нейтральных шайб уступили сопернику. Немного бросков нанесли? Не сказал бы, что это связано с усталостью. Просто «Северсталь» была больше с шайбой, а мы слишком много уступали нейтральных шайбы, и в итоге получалось, что «Северсталь» была в атаке. Если бы выигрывали эти шайбы, были в атаке, и результат получился бы другим.
Впереди домашняя серия, тренерский штаб подскажет, нужно самим над собой подумать, взглянуть на себя в зеркало и понять, кто есть кто", — приводит слова Полтапова официальный сайт КХЛ.
«Северсталь» набрала 6 очков в 5 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице «Запада». ЦСКА находится на пятой строчке с 5 баллами.
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