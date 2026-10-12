Полтапов, Калдис, Дорожко и Низамеев стали лучшими игроками недели в КХЛ
КХЛ назвала лучших игроков пятой недели сезона-2026/27. На прошедшей неделе в FONBET чемпионате КХЛ состоялось 25 игр, в которых приняли участие 497 хоккеистов (31 вратарь, 170 защитников, 296 нападающих). Средняя результативность 4,96 шайбы за игру.
Лучшим вратарем в четвертый раз в карьере признан Максим Дорожко («Амур»), одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надежности 0,5. По его воротам было нанесено 77 бросков, из которых он отразил 98,7 процента. Во втором матче недели против «Трактора» (2:0) Дорожко сыграл на ноль.
Лучшим защитником в третий раз в карьере признан Иоаннис Калдис («Северсталь»), набравший 3 (1+2) очка в трех матчах недели с показателем полезности «+7». На его счету также два силовых приема, 10 блокированных бросков и один отбор шайбы.
Лучшим нападающим во второй раз в карьере признан Прохор Полтапов (ЦСКА), набравший 4 (3+1) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+4». На его счету также один заблокированный бросок.
Лучшим новичком впервые в карьере признан Артемий Низамеев («Трактор»), набравший 2 (1+1) очка в трех матчах недели. На его счету также один силовой прием, два блокированных броска и четыре отбора шайбы. На звание лучшего новичка номинируются игроки 2005 года и моложе, проведшие в предыдущих сезонах суммарно не более 20 игр в КХЛ.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|15
|11
|4
|23
|2
|Нефтехимик
|14
|8
|6
|18
|3
|Амур
|14
|8
|6
|17
|4
|Барыс
|13
|8
|5
|16
|5
|Салават Юлаев
|14
|7
|7
|15
|6
|Ак Барс
|14
|7
|7
|15
|7
|Автомобилист
|13
|6
|7
|14
|8
|Адмирал
|14
|5
|9
|13
|9
|Авангард
|13
|6
|7
|12
|10
|Сибирь
|14
|4
|10
|11
|11
|Трактор
|13
|5
|8
|10
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|14
|11
|3
|22
|2
|ЦСКА
|14
|11
|3
|22
|3
|Северсталь
|14
|8
|6
|18
|4
|Торпедо НН
|13
|9
|4
|18
|5
|Шанхай Дрэгонс
|11
|8
|3
|17
|6
|СКА
|13
|8
|5
|17
|7
|Спартак
|14
|7
|7
|16
|8
|Динамо Мн
|14
|5
|9
|15
|9
|Динамо М
|16
|6
|10
|14
|10
|Лада
|15
|1
|14
|6
|11
|Сочи
|13
|2
|11
|4
|12.10
|12:00
|Амур – Лада
|1 : 0
|12.10
|15:00
|Салават Юлаев – Нефтехимик
|- : -
|12.10
|17:30
|Барыс – Сибирь
|- : -
|12.10
|19:00
|Ак Барс – Сочи
|- : -
|12.10
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Динамо Мн
|- : -
|12.10
|19:30
|Торпедо НН – Металлург Мг
|- : -