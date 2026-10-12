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Полтапов, Калдис, Дорожко и Низамеев стали лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков пятой недели сезона-2026/27. На прошедшей неделе в FONBET чемпионате КХЛ состоялось 25 игр, в которых приняли участие 497 хоккеистов (31 вратарь, 170 защитников, 296 нападающих). Средняя результативность 4,96 шайбы за игру.

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Лучшим вратарем в четвертый раз в карьере признан Максим Дорожко («Амур»), одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надежности 0,5. По его воротам было нанесено 77 бросков, из которых он отразил 98,7 процента. Во втором матче недели против «Трактора» (2:0) Дорожко сыграл на ноль.

Лучшим защитником в третий раз в карьере признан Иоаннис Калдис («Северсталь»), набравший 3 (1+2) очка в трех матчах недели с показателем полезности «+7». На его счету также два силовых приема, 10 блокированных бросков и один отбор шайбы.

Лучшим нападающим во второй раз в карьере признан Прохор Полтапов (ЦСКА), набравший 4 (3+1) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+4». На его счету также один заблокированный бросок.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Артемий Низамеев («Трактор»), набравший 2 (1+1) очка в трех матчах недели. На его счету также один силовой прием, два блокированных броска и четыре отбора шайбы. На звание лучшего новичка номинируются игроки 2005 года и моложе, проведшие в предыдущих сезонах суммарно не более 20 игр в КХЛ.

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Источник: КХЛ
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Максим Дорожко
КХЛ
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 15 11 4 23
2 Нефтехимик 14 8 6 18
3 Амур 14 8 6 17
4 Барыс 13 8 5 16
5 Салават Юлаев 14 7 7 15
6 Ак Барс 14 7 7 15
7 Автомобилист 13 6 7 14
8 Адмирал 14 5 9 13
9 Авангард 13 6 7 12
10 Сибирь 14 4 10 11
11 Трактор 13 5 8 10
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 14 11 3 22
2 ЦСКА 14 11 3 22
3 Северсталь 14 8 6 18
4 Торпедо НН 13 9 4 18
5 Шанхай Дрэгонс 11 8 3 17
6 СКА 13 8 5 17
7 Спартак 14 7 7 16
8 Динамо Мн 14 5 9 15
9 Динамо М 16 6 10 14
10 Лада 15 1 14 6
11 Сочи 13 2 11 4
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17.10
12.10 12:00 Амур – Лада 1 : 0
12.10 15:00 Салават Юлаев – Нефтехимик - : -
12.10 17:30 Барыс – Сибирь - : -
12.10 19:00 Ак Барс – Сочи - : -
12.10 19:30 Шанхай Дрэгонс – Динамо Мн - : -
12.10 19:30 Торпедо НН – Металлург Мг - : -
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