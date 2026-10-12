Полтапов, Калдис, Дорожко и Низамеев стали лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков пятой недели сезона-2026/27. На прошедшей неделе в FONBET чемпионате КХЛ состоялось 25 игр, в которых приняли участие 497 хоккеистов (31 вратарь, 170 защитников, 296 нападающих). Средняя результативность 4,96 шайбы за игру.

Лучшим вратарем в четвертый раз в карьере признан Максим Дорожко («Амур»), одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надежности 0,5. По его воротам было нанесено 77 бросков, из которых он отразил 98,7 процента. Во втором матче недели против «Трактора» (2:0) Дорожко сыграл на ноль.

Лучшим защитником в третий раз в карьере признан Иоаннис Калдис («Северсталь»), набравший 3 (1+2) очка в трех матчах недели с показателем полезности «+7». На его счету также два силовых приема, 10 блокированных бросков и один отбор шайбы.

Лучшим нападающим во второй раз в карьере признан Прохор Полтапов (ЦСКА), набравший 4 (3+1) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+4». На его счету также один заблокированный бросок.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Артемий Низамеев («Трактор»), набравший 2 (1+1) очка в трех матчах недели. На его счету также один силовой прием, два блокированных броска и четыре отбора шайбы. На звание лучшего новичка номинируются игроки 2005 года и моложе, проведшие в предыдущих сезонах суммарно не более 20 игр в КХЛ.

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