19 августа 2025, 14:05

Полозов умер из-за онкологического заболевания

Сергей Ярошенко

Бывший вратарь «Салавата Юлаева» команды Андрей Василевский назвал причину смерти экс-нападающего уфимского клуба Константина Полозова.

«У него была онкология, он боролся с ней мужественно, в прошлом году перенес операцию. До последнего дня он активно находился в рабочем процессе. Последний месяц работал удаленно, но работал. Великолепный коллега, человек. Мы с ним в одной детско-юношеской команде играли, занимались у одних тренеров. Завершилась одна из эпох в истории «Салавата Юлаева», — цитирует Василевского ТАСС.

Полозов умер в возрасте 59 лет. Он провел в «Салавате Юлаеве 15 сезонов и трижды становился призером чемпионатов России. В 1983 году Полозов стал чемпионом Европы и СССР среди юношей.

Источник: ТАСС
Хоккей
ХК Салават Юлаев
