Полозов умер из-за онкологического заболевания
Бывший вратарь «Салавата Юлаева» команды Андрей Василевский назвал причину смерти экс-нападающего уфимского клуба Константина Полозова.
«У него была онкология, он боролся с ней мужественно, в прошлом году перенес операцию. До последнего дня он активно находился в рабочем процессе. Последний месяц работал удаленно, но работал. Великолепный коллега, человек. Мы с ним в одной детско-юношеской команде играли, занимались у одних тренеров. Завершилась одна из эпох в истории «Салавата Юлаева», — цитирует Василевского ТАСС.
Полозов умер в возрасте 59 лет. Он провел в «Салавате Юлаеве 15 сезонов и трижды становился призером чемпионатов России. В 1983 году Полозов стал чемпионом Европы и СССР среди юношей.
Источник: ТАСС
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|59
|44
|15
|95
|2
|Авангард
|60
|41
|19
|86
|3
|Ак Барс
|60
|37
|23
|82
|4
|Автомобилист
|60
|35
|25
|74
|5
|Салават Юлаев
|60
|31
|29
|66
|6
|Трактор
|59
|28
|31
|63
|7
|Нефтехимик
|61
|30
|31
|63
|8
|Сибирь
|61
|25
|36
|58
|9
|Амур
|60
|23
|37
|53
|10
|Барыс
|61
|18
|43
|47
|11
|Адмирал
|60
|16
|44
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|61
|41
|20
|87
|2
|Динамо Мн
|61
|37
|24
|82
|3
|Северсталь
|62
|38
|24
|80
|4
|Торпедо НН
|61
|35
|26
|76
|5
|ЦСКА
|60
|33
|27
|74
|6
|Спартак
|60
|32
|28
|70
|7
|Динамо М
|59
|33
|26
|70
|8
|СКА
|60
|31
|29
|69
|9
|Шанхай Дрэгонс
|60
|20
|40
|52
|10
|Лада
|61
|18
|43
|43
|11
|Сочи
|58
|16
|42
|40
Результаты / календарь
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
|1.03
|10:00
|Амур – Нефтехимик
|3 : 2
|1.03
|10:00
|Адмирал – Салават Юлаев
|4 : 2
|1.03
|14:00
|Трактор – Ак Барс
|- : -
|1.03
|14:00
|Сочи – Торпедо НН
|- : -
|1.03
|16:00
|Лада – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|1.03
|17:30
|Динамо М – Металлург Мг
|- : -
