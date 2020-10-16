Полиция начала проверку инцидента с ножевым ранением хоккеиста московского «Динамо»
11:44
Полиция начала проверку драки с участием форварда московского «Динамо» Даниила Тарасова, сообщает Telegram-канал «Мутко Против».
Поводом проверки стала телефонограмма из НИИ имени Склифосовского о ножевом ранении игрока. Сам Тарасов в полицию не обращался. Материал проверки находится в ОВД Филевский парк.
Ранее сообщалось, что хоккеист стал жертвой домашнего насилия, поссорившись со своей бывшей девушкой Алиной, которая нанесла ему ножевое ранение и ушиб плеча.
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