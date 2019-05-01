"Адмирал" на своем официальном сайте объявил об изменениях в составе.
Клуб из Владивостока покинули голкипер Владислав Насонов, защитники Михаил Патрикеев, Тимур Таратунин и Карел Кубат, нападающие Войтех Полак и Никита Феоктистов.
Также сообщается, что четырем игрокам сделаны квалификационные предложения: вратарю Никите Серебрякову, защитнику Роману Таталину, нападающим Владимиру Бутузову и Кириллу Воронину.
⚡️ Голкипер Владислав Насонов, защитники Михаил Патрикеев, Тимур Таратунин и Карел Кубат, нападающие Войтех Полак и Никита Феоктистов покидают "Адмирал".
Клуб благодарит хоккеистов за работу в прошлом сезоне, и желает всем удачи в дальнейшей карьере!
– ХК Адмирал (@hcadmiral) 1 мая 2019 г.
⚡️ Голкипер Владислав Насонов, защитники Михаил Патрикеев, Тимур Таратунин и Карел Кубат, нападающие Войтех Полак и Никита Феоктистов покидают "Адмирал".
Клуб благодарит хоккеистов за работу в прошлом сезоне, и желает всем удачи в дальнейшей карьере!