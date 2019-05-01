⚡️ Голкипер Владислав Насонов, защитники Михаил Патрикеев, Тимур Таратунин и Карел Кубат, нападающие Войтех Полак и Никита Феоктистов покидают "Адмирал".

Клуб благодарит хоккеистов за работу в прошлом сезоне, и желает всем удачи в дальнейшей карьере!