Пол Постма: "Мне повезло, что могу набираться опыта у Билялетдинова"

Защитник "Ак Барса" Пол Постма в интервью "Известиям" отметил, что за полгода привык к жизни в России. Также он подчеркнул, что набирается опыта у тренера казанцев Зинэтулы Билялетдинова.

- Вы уже привыкли к игре и жизни в России за полгода в КХЛ?

- Здесь другая культура, другой образ жизни. Многие ребята говорят только на русском, но в целом мне весело в России и я получаю удовольствие от работы здесь.

- Долго адаптировались к стилю игры "Ак Барса"?

- У "Ак Барса" хорошая система, быстрая игра. Она отличается от того, во что я играл в Северной Америке. Мы играем в другом стиле: много атак всей командой. Ребята помогают мне, а я им.

- Как складывается работа с Зинэтулой Билялетдиновым?

- Билялетдинов - очень умный тренер. Мы играем в оборонительный хоккей, но эта тактика уже показала себя успешной в прошлом. Надеемся, что в дальнейшем она тоже будет давать результат. Стараемся поймать соперника в капкан - очевидно, что наша тактика работает. Мне повезло, что я могу поработать с таким тренером и набираться у него опыта.