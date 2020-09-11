Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Барыса» (2:3).

— Ребята сегодня выдали по максимуму, показали хорошую игру как команда, — приводит слова Ковалева официальный сайт КХЛ. — У нас не было другого выхода, кроме как играть в три звена. Один из защитников получил травму, так что доигрывали уже в пять защитников. Поэтому было тяжеловато, и под конец не хватило сил. Но я считаю: ребята — молодцы.