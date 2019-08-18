Похож ли «Спартак» Знарка на его чемпионское «Динамо»? Отвечает тренер

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после победы над московским «Динамо» (2:0) рассказал о подготовке команды к сезону КХЛ.

— Владислав Лещенко уже давно ходит в подающих надежды в «Спартаке», но никак не может выйти на новый уровень. Почему?

— У меня о нем мнение сложилось, еще когда мы в сборной вызывали его на Евротур.

— Сможете его раскрыть?

— Ну что значит «сможете», я же не ... (показывает головой вверх). Попытаюсь.

— Вы использовали молодых хоккеистов на сборах.

— Да, Александр Никишин, Захар Шабловский. Они хорошо выглядели.

— Но вы отправили их в «Химик».

— У нас сейчас одна игра, а в «Химике» у них сейчас будет больше проверочных матчей.

— Но у них есть шансы пробиться в основу?

— Пока они нам нравятся.

— Андрей Кутейкин — капитан «Спартака».

— Самый опытный.

— Выбирали или назначали?

— У нас состав менялся, так что на разные игры были разные капитаны и ассистенты, следили за тем,как кто себя ведет на лавке и в раздевалке.

— «Спартак» выглядит командой, у которой четыре равных звена. Подтвердите?

— Да.

— Образца «Динамо»?

— Образца всего. В любом случае тактика и построение зависят от игроков, которые находятся у тебя в команде. Сейчас да, все четыре звена «Спартака» могут забить. (Алексей Шевченко)

«Спартак» победил «Динамо» в товарищеском матче