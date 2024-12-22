Подъяпольский: «Гусев поспособствовал моему переходу в «Динамо»

Новичок московского «Динамо», вратарь Владислав Подъяпольский рассказал о влиянии на свой переход форварда бело-голубых Никиты Гусева.

— Вы сказали, что с Гусевым у вас хорошие отношения. Он помог с переходом в «Динамо»?

— Мы с ним общались. Можно сказать, что он поспособствовал моему переходу в каком-то смысле. Только положительные эмоции от него были. Вещи, которые он говорил о клубе повлияли на мое решение.

29-летний голкипер был обменян в «Динамо» из «Лады» 17 декабря. Взамен тольяттинцы получили денежную компенсацию. Ранее «СЭ» сообщал, что ее сумма составила 100 миллионов рублей.

32-летний Гусев играет за бело-голубых с 2023 года.

Федор Носов