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Подъяпольский выбыл на месяц из-за повреждения

Подъяпольский выбыл на месяц из-за повреждения

Федор Носов

Как стало известно «СЭ», вратарь московского «Динамо» Владислав Подъяпольский пропустит около месяца из-за повреждения.

Голкипер в сезоне КХЛ-2025/26 провел за бело-голубых 40 матчей в FONBET Чемпионате лиги, процент отраженных бросков 91,7, а коэффициент надежности 2,31.

В плей-офф на счету 31-летнего игрока четыре иматча, 92,1 — процент отраженных бросков, 2,36 — коэффициент надежности.

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. В регулярном чемпионате каждая команда проведет 68 матчей.

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Владислав Подъяпольский
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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