Подъяпольский: «Тысячи человек написали мне после перехода в «Динамо». Спасибо им большое»

Вратарь московского «Динамо» Владислав Подъяпольский рассказал о прощании с болельщиками «Лады».

— Тольятти очень хоккейный город. Были ли те кто написал вам и попрощался?

— Мне написало очень много народу. Спасибо им большое. Тысячи человек писали, все расстроены, но такова жизнь. Было здорово там поиграть.

В текущем сезоне 28-летний голкипер провел 28 матчей за «Ладу» в регулярном чемпионате КХЛ. Его обменяли в тольяттинский клуб из СКА в августе 2023 года.

Федор Носов