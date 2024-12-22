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Сегодня, 14:41

Подъяпольский: «Тысячи человек написали мне после перехода в «Динамо». Спасибо им большое»

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Вратарь московского «Динамо» Владислав Подъяпольский рассказал о прощании с болельщиками «Лады».

— Тольятти очень хоккейный город. Были ли те кто написал вам и попрощался?

— Мне написало очень много народу. Спасибо им большое. Тысячи человек писали, все расстроены, но такова жизнь. Было здорово там поиграть.

В текущем сезоне 28-летний голкипер провел 28 матчей за «Ладу» в регулярном чемпионате КХЛ. Его обменяли в тольяттинский клуб из СКА в августе 2023 года.

Федор Носов

Владислав Подъяпольский
ХК Динамо (Москва)
ХК Лада
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3 Динамо М 37 23 14 49
4 ЦСКА 35 21 14 49
5 СКА 37 22 15 48
6 Северсталь 36 22 14 44
7 Динамо Мн 36 19 17 42
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 35 11 24 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 37 23 14 50
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3 Ак Барс 34 22 12 46
4 Автомобилист 35 20 15 44
5 Металлург Мг 38 21 17 44
6 Адмирал 39 18 21 42
7 Авангард 36 17 19 36
8 Нефтехимик 36 13 23 36
9 Лада 34 14 20 33
10 Сибирь 34 13 21 29
11 Барыс 39 10 29 23
12 Амур 37 8 29 20
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