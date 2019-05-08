Подъяпольский и Провольнев стали игроками "Северстали"

Голкипер Владислав Подъяпольский и защитник Владислав Провольнев подписали односторонние двухлетние контракты с "Северсталью", сообщает пресс-служба КХЛ.

В прошедшем сезоне Подъяпольский выступал за "Ак Барс", где принял участие в 39 играх, пропустил 79 шайб и проценте отраженных ударов в регулярке КХЛ – 92,8, в плей-офф – 84,7.

В сезоне-2018/19 Провольнев провел 39 матчей за "Спартак" и набрал 8 (3+5) очков.

Владислав Подъяпольский и Владислав Провольнев стали игроками @severstalclub. Односторонние контракты на два сезона. – KHL Media Team (@khlmediateam) 8 мая 2019 г.

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