Подскребалин: «Среди вратарей «Металлурга» здоровая конкуренция. Второй Кубок Гагарина никто не отменял»

Вратарь «Металлурга» Никита Подскребалин в интервью «СЭ» прокомментировал конкуренцию с Ильей Набоковым.

— У вас двусторонний контракт с «Металлургом». Получается, вы можете сыграть в ВХЛ?

— Да.

— Что это значит для вас? Всегда приятнее иметь одностороннее соглашение.

— Это значит, что я должен доказать, что достоин одностороннего контракта.

— В прошлом сезоне вас обменяли из «Трактора», а перед плей-офф вы получили травму. Ближайший чемпионат особенно важен для вас? Внутри сидит чувство, что хочется стать первым номером «Металлурга»?

— Все, что от меня зависит, я буду делать. Буду стараться использовать все шансы. Конкуренцию никто не отменял. Причем у нас в команде здоровая конкуренция. Мы хорошие друзья, можем пошутить. Мы работаем, делаем общее дело. Второй Кубок Гагарина никто не отменял, все хотят выиграть еще.

Подскребалин в сезоне-2023/24 в результате обмена перешел в «Металлург» из «Трактора». В минувшем сезоне он провел 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и отразил 91,9 бросков при коэффициенте надежности 2.43. В плей-офф голкипер не сыграл.