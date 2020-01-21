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Подколзин забросил первую шайбу в КХЛ

20:44
Василий Подколзин. Фото instagram.com
Василий Подколзин. Фото instagram.com
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Нападающий СКА Василий Подколзин забил гол во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Для 18-летнего российского хоккеиста эта шайба стала первой за все время выступления в лиге.

До встречи с ЦСКА в активе Подколзина было 20 матчей в составе СКА и 0 набранных очков.

Матч ЦСКА — СКА проходит в Москве на стадионе «ЦСКА Арена».

«СЭ» ведет трансляцию матча ЦСКА — СКА.

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