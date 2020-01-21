Подколзин забросил первую шайбу в КХЛ
20:44
Нападающий СКА Василий Подколзин забил гол во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Для 18-летнего российского хоккеиста эта шайба стала первой за все время выступления в лиге.
До встречи с ЦСКА в активе Подколзина было 20 матчей в составе СКА и 0 набранных очков.
Матч ЦСКА — СКА проходит в Москве на стадионе «ЦСКА Арена».
«СЭ» ведет трансляцию матча ЦСКА — СКА.
Кажется, Вася не сразу осознал ? pic.twitter.com/0XAp15HGQD— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) January 21, 2020
ТЕПЕРЬ УЖ ТОЧНО — ВАСЯ!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) January 21, 2020
ПЕРВЫЙ ГОЛ В КХЛ!#ЦСКСКА pic.twitter.com/w7JpfPup83
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