Подколзин признался, что был в шоке, когда Брагин зашел в раздевалку СКА
Нападающий СКА Василий Подколзин после победы над минским «Динамо» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи.
«Хорошая игра получилась, — приводит слова Подколзина пресс-служба СКА. — Забили быстрый гол, первый период хорошо провели и на протяжении всей игры доминировали.
Взрывное начало? Прежде всего — настрой. Вышли сегодня максимально мотивированными, заряженными. Отсюда и результат.
Драка во втором периоде? Игровой момент получился. Как я понял, ему свой игрок попал клюшкой по лицу, а он решил, что это был я. Мне оставалось только согласиться. Но драться я особо не умею — так, повозились немного.
Приход Брагина взбодрил? Я вообще в шоке был, когда он в раздевалку зашел. Конечно, это человек, от которого прет энергетика. С ним очень приятно работать. Слава богу, что теперь есть такая возможность.
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https://www.ska.ru/news/view/vasilii-podkolzin-dominirovali-na-protiazhienii-vsiei-ighry/