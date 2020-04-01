Подколзин помогает разносить продукты нуждающимся во время карантина

Нападающий СКА Василий Подколзин выложил новый пост в своем Instagram. Он рассказал, что помогает нуждающимся во время карантина, введенного из-за распространения коронавируса. Сезон в КХЛ был завершен из-за пандемии.

— Многим сейчас особенно непросто, — написал Василий. — Сегодня я помогаю Людмиле Николаевне — отправляю ей набор продуктов, чтобы она не выходила в магазин, а оставалась дома. Помочь людям — в наших силах, и если у вас есть возможность — помогайте и вы! Обратитесь в волонтерские центры своего города, узнайте, чем можно помочь. Номер в Петербурге 245-32-20. Будьте здоровы, берегите себя и тех, кто рядом!

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 883 225 человек, умерших — 44 156, выздоровевших — 185 377.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.