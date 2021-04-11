Подколзин побил рекорд СКА, забив ЦСКА в овертайме в 19 лет, 9 месяцев и 17 дней

Нападающий СКА Василий Подколзин сделал дубль в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА (3:2 3ОТ). Он отличился во втором периоде, а также забил победный гол в третьем овертайме. Это его первый дубль в армейской форме.

Гол в овертайме был забит на отметке 113:51, что является новым клубным рекордом по самой поздней заброшенной шайбе. Год назад 7 марта в матче «Витязь» — СКА Лукас Бенгтссон поразил ворота соперника, когда табло было 113:27. Таким образом, Подколзин улучшил данное достижение на 24 секунды.

Также Подколзин стал автором самой молодой заброшенной шайбы СКА в дополнительное время в плей-офф. На день матча ему было 19 лет, 9 месяцев и 17 дней. Ранее это достижение принадлежало Александру Барабанову, он записал на свой счет победный гол во встрече «Локомотив» — СКА, которая состоялась 27 марта 2017 года. В тот день Александру исполнилось 22 года, 9 месяцев и 10 дней.