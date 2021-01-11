Капитан молодежной сборной и форвард СКА Василий Подколзин опроверг сообщения ряда СМИ о том, что не попадает в игровой состав из-за того, что не соглашается продлевать контракт с клубом

— Вы не появились в игре против ЦСКА после возвращения из Канады.

— Состав на каждую игру определяет тренерский штаб, им виднее, кто в каком состоянии. Конечно, не могли не сказаться перелет и смена часовых поясов — мне дали восстановиться на сто процентов. У нас в команде собраны сильные игроки, конкуренция высокая, это повод работать над собой. Игра интересная была, упорная, как и любая наша встреча с ЦСКА. Немного не хватило в овертайме, но будем идти дальше, готовиться.

— В сети появилась информация, что вы не играете, потому что не подписываете новый контракт.

— Да, видел, совершенно нелепый вывод. При любой возможности буду помогать команде с максимальной отдачей. Тренерам виднее, кто может дать результат в том или ином матче. Я — игрок СКА, и у нас серьезные цели на сезон, впереди плей-офф, надо восстановиться и прийти в свою лучшую форму перед самым ответственным отрезком чемпионата.

В этом сезоне Подколзин провел в КХЛ 24 игры, в которых набрал 6 (2+4) очков. На МЧМ-2021 хоккеист выступал в качестве капитана сборной России.

(Михаил Скрыль)