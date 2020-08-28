Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев рассказал о ситуации с травмированными игроками в команде.

— Сыграют ли Сергей Мозякин и Николай Кулемин в первой игре? Под вопросом. Работаем над этим.

Григорий Дронов послезавтра начинает тренироваться с командой в общей группе. Если все будет нормально, мы рассчитываем, что он примет участие уже в первой игре. Сломанный палец Егора Мартынова не склеишь так быстро. И Никите Рожкову нужно время. Пока точных сроков мы дать не можем, так как ему нужно разрабатывать голеностоп, чем он сейчас и занимается. (Михаил Скрыль)