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«Под вопросом, сыграет ли Мозякин в первом матче». Воробьев — о травмированных в «Металлурге»

13:18

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев рассказал о ситуации с травмированными игроками в команде.

— Сыграют ли Сергей Мозякин и Николай Кулемин в первой игре? Под вопросом. Работаем над этим.

Григорий Дронов послезавтра начинает тренироваться с командой в общей группе. Если все будет нормально, мы рассчитываем, что он примет участие уже в первой игре. Сломанный палец Егора Мартынова не склеишь так быстро. И Никите Рожкову нужно время. Пока точных сроков мы дать не можем, так как ему нужно разрабатывать голеностоп, чем он сейчас и занимается. (Михаил Скрыль)

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